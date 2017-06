Beiaard en blazers: een bijzondere mix

Op de foto: Vorig week werd de laatste hand gelegd aan de carillonrestauratie. (Foto: Peter de Koning).

Ruim twintig composities krijgen de bezoekers van de gratis toegankelijk CarillonProm Toeters & Bellen zaterdagavond 10 juni voorgeschoteld. Aan de voet van de Sint-Petrustoren nestelt de Gildenbondsharmonie zich. Hoog boven het blaasorkest bespelen diverse beiaardiers het klokkenspel dat na een restauratie voor het eerst sinds jaren weer te horen is. Tijdens de muziek wordt de kerktoren fraai uitgelicht.

Het in 1968 geïnstalleerde carillon wordt bespeeld door de nieuwe Boxtelse beiaardier Tommy van Doorn, die ook de vaste bespeler is van het monumentale Smitsorgel in de Sint-Petrusbasiliek. Ook kruipt Arie Abennes die de restauratie begeleidde achter de speeltafel. Rosemarie Seuntiëns is de enige achter het carillonklavier bovenin de toren die vier concertstukken met de Gildenbonds uitvoert: onder meer in Portantes Sanguinem Sacrum (de hymne die Mari van Gils in 2008 componeerde bij gelegenheid van het eeuwfeest van de twee plaatselijke harmonieën) en de spectaculaire finale uit de Ouverture 1812 van Tsjaikovski, waarbij kanongebulder klinkt.

De Gildenbonds stelde belangstellenden uit de regio in de gelegenheid mee te spelen in Toeters & Bellen en daarvan maken ruim twintig muzikanten gebruik, zowel uit Boxtel als de wijde omgeving. Op die manier neemt een blaasorkest van bijna zeventig muzikanten plaats op het podium dat wordt opgebouwd in de Oude Kerkstraat. Het gezelschap speelt ook zonder carillon en voert dan stukken uit met zangeres Fenne van Wuijstwinkel en de zangers Harry Hendriks en Rob Hazenberg.

Het CarillonProm begint zaterdag om 20.30 uur. Tijdens het concert wordt gecollecteerd ten bate van de Heilig Bloedstichting en het onderhoudsfonds van de beiaard.

OP DE FOTO: Vorig week werd de laatste hand gelegd aan de carillonrestauratie. (Foto: Peter de Koning).