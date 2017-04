Bedrag voor documentaire Herenboeren bijna binnen

Op de foto: De foto van Back to Basics met daarop familie Van den Braak op het terrein van Herenboeren Wilhelminapark.

De crowdfunding voor de documentaire Back to Basics over Herenboeren Wilhelminapark verloopt succesvol. Filmmakers Christa Hiddinga en Fleur Born kregen op woensdag 26 april steun van gemeente Boxtel en stichting OtherWise. Zij hebben nu 92 procent van het streefbedrag binnen waardoor een bedrag uitgekeerd kan worden. Om de volle 100 procent te halen, verloten de filmmakers tot en met vrijdag een groentepakket van Herenboeren Wilhelminapark onder donateurs die vanaf vijftig euro bijdragen. Steunen kan via https://cinecrowd.com/nl/back-basics-0.

Het tweetal startte de crowdfunding via Cinecrowd en moest op dat platform 80 procent van het streefbedrag van 4.500 euro bij elkaar verzamelen. Dat is het minimale percentage om iets uitgekeerd te krijgen via Cinecrowd. Het tweetal haalde al ruim 2.000 euro binnen. Gemeente Boxtel vulde gisteren de rest aan om op die 80 procent uit te komen. ,,We willen ook Boxtel op de kaart zetten en laten zien dat we in het kader van Meewerkend Boxtel helpen met initiatieven. Maar het wordt niet ons promofilmpje: Christa en Fleur bepalen de inhoud", vertelt beleidsmedewerker duurzaamheid Maaike de Wijk.

Stichting OtherWise van de Wageningen Universiteit droeg op de valreep de documentairemakers ook bij, waardoor het minimale uitkeerbedrag ruimschoots werd gehaald. OtherWise faciliteert studenten en professionals om innovatieve ideeën uit te werken die positieve sociale veranderingen teweeg brengen. Hiddinga: ,,De stichting gaat de film gebruiken voor educatieve lessen. Zij krijgt bovendien een rondleiding op Herenboeren Wilhelminapark."

NOTE: In de krant van donderdag 26 april stond dat de crowdfunding al geslaagd was. Er bestaat echter nog een kans dat donateurs hun bijdragen intrekken.Als Hiddinga en Born vrijdag het complete streefbedrag nog niet binnen hebben, dan stelt Cinecrowd de voorwaarde dat filmmakers uitleggen aan de investeerders hoe zij het openstaande bedrag gaan overbruggen. Vervolgens kan er nog voor gekozen worden om de oorspronkelijke bijdrage in te trekken of aan een ander filmproject van Cinecrowd te besteden. Filmmaker Hiddinga: ,,Ik denk niet dat donateurs straks hun bijdragen gaan intrekken, maar we willen liever niet het risico lopen. Bij 100 procent hebben we volledige zekerheid."