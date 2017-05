BeachBreak Boxtel biedt nu twee avonden vertier

De BeachBreak wordt dit jaar voor het eerst gehouden op het terrein van eetcafé De Oude Ketting aan de Bosscheweg in Boxtel. Nu al hebben zich liefst 74 teams ingeschreven voor het evenement, dat volgens organisator Jip van Krieken dit jaar twee feestavonden omvat. De BeachBreak wordt gehouden op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni.

Het was volgens Van Krieken altijd de wens om een extra avond entertainment te bieden tijdens het beachvolleybaltoernooi. Toen het evenement nog thuis was op de Markt, was de zaterdagavond gereserveerd voor een hele stoet bekende en minder bekende deejays, die de duizenden aanwezig en trakteerden op moderne dansmuziek.

VOICE OF HOLLAND

Dit jaar pakt de organisator uit met een tweede avond boordevol entertainment. Dat gaat gebeuren op vrijdag 23 juni, wanneer de bands Liptease en Royal Beat optreden. Ook de bekende Boxtelse deejay Mike van Dijk is aanwezig om muziek te draaien bij De Oude Ketting.

Bij Royal Beat speelt Leon Sherman, bekend van de laatste editie van The Voice of Holland. Sherman heeft al eens eerder opgetreden op de BeachBreak, toen onder de naam Shermanology. ,,De band weet als geen ander de grootste danceknallers te brengen met de energie van een liveband", vertelt Van Krieken. ,,Maar zeker niet alleen dance, ook de vetste stadionrock, Nederlandstalige meebrulnummers, de nieuwste pophits en hiphop komen voorbij."

Royal Beat bestaat uit zes muzikanten die hun sporen ruimschoots hebben verdiend binnen de entertainmentindustrie. Van Krieken: ,,Ze zijn innovatief, uniek en professioneel en staan garant voor een onvergetelijke belevenis."

VETKUIVEN

Liptease is eveneens bekend van de Nederlandse televisie, onder meer als finalist van Holland's Got Talent. De groep staat garant voor een heerlijk optreden met zogeheten suikerspinnen en vetkuiven, een knipoog naar de rock-n-rolljaren zestig van de vorige eeuw. Van Krieken hoopt met deze bands ook een ander publiek te lokken.

De openingsavond van de BeachBreak wordt mede mogelijk gemaakt door de ondernemers van werkgeversvereniging SPIN Boxtel. De leden van SPIN gebruiken deze avond niet alleen voor hun zomerborrel, maar bieden de inwoners van Boxtel op deze manier extra entertainment. ,,Een te gekke ontwikkeling natuurlijk voor ons als organisatie", jubelt Van Krieken.

Het muziekprogramma op zaterdagavond telt vier deejays, te weten Tomcio, Mr. Belt & Wezol, La Fuente en Billy the Kit. Uit de eigen gemeente komt Sweet King.

Beide muziekavonden van de BeachBreak zijn gratis toegankelijk. Meer informatie staat op de Facebookpagina van het evenement. (Foto: Peter de Koning).