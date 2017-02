Banieren markeren Gemonds carnaval

Gemonde is sinds zaterdag helemaal in carnavalssferen. Langs de route van de optocht die tijdens carnaval door Mullukzuipertjesland trekt, hangen geel- en roodgekleurde banieren. Zodat niemand de optocht hoeft te missen.

De Gemondse ondernemer Alwien Geerts doneerde 44 banieren die zaterdag werden opgehangen langs de route van de optocht. Prins Robin, prinses Elke, adjudant Jelke en burgemeester Sjors onthulden de eerste banier.

Het viertal is blij met de opvallend gekleurde vlaggen. ,,Ons dorp is nu helemaal klaar voor carnaval. En wij ook", zei prinses Elke. De hoogheden uit Mullukzuipertjesland hebben al veel zin in carnaval en zijn al goed voorbereid. ,,Het worden drukke, maar vooral ook heel leuke dagen", verwacht prins Robin.

Lees meer in de twee aankomende edities van Brabants Centrum op dinsdag 14 en donderdag 16 februari. (Tekst en foto: Mariëlle Wijffelaars).