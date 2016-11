BAeSs toont visies op Boxtel

Het collectief BAeSs (Boxtelse Architecten en Stedenbouwkundigen samenwerking) bestaat vijf jaar. Reden voor een expositie in museum MuBo waar sinds begin oktober de meest opvallende studies, ontwerpen en schetsen te zien zijn. Zondag 6 november houden de leden van BAeSs vanaf 11.15 uur een interactieve lezing waarbij de meest bijzondere ontwerpen worden toegelicht en becommentarieerd.

Gevraagd en - meestal - ongevraagd spelen de leden van BAeSs in op een actueel ruimtelijk vraagstuk dat Boxtel bezighoudt. Eenmaal werd in opdracht van de gemeente een inspiratieboek voor het centrum gemaakt, dat later dit najaar in MuBo gepresenteerd zal worden. De leden van BAeSs doen in MuBo letterlijk en figuurlijk een boekje open.

Roel van der Linden, Cleem Snijders, Elke Goossens, Clemens Boons, Jeroen Weijers en Edith Kolkman laten als architecten en stedenbouwkundigen zien hoe ze aan grote en kleine projecten in Boxtel hebben gewerkt en welke mogelijkheden en onmogelijkheden sommige plannen met zich mee brengen.

Tijdens de lezing in MuBo wordt verbeeld hoe bekende Boxtelse locaties kunnen veranderen door de creatieve ogen van architecten en stedenbouwkundigen. Aan de hand van beelden zal worden verteld hoe de diverse ontwerpen tot stand zijn gekomen en wat daarvoor hun motivatie was. De lezing neemt ongeveer een uur in beslag met ruimte voor interactie. De meeste tijd wordt besteed aan een toelichting op de in de expositie gepresenteerde ontwerpen en projecten. De lezing wordt afgesloten met vragen uit en discussie met het publiek.

De BAeSS-lezing vindt plaats op zondag 6 november in MuBo en start om 11.15 uur. Het museum is open vanaf 10.45 uur. Daarna is er tot 13.00 uur ruimte voor vragen en discussie. De entreeprijs is 3,50 euro. Belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden via e-mail: info@muboboxtel.nl. Bellen kan ook: 06-16 04 18 98.