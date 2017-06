Back to the 60's in spiegeltent Bon Salon

Op de foto: Het duo Two of Us verzorgt zaterdag 3 juni met De Volle Bloas het concert Back to the 60's in spiegeltent Bon Salon. (Archieffoto: Peter de Koning).

Zaterdag 3 juni opende spiegeltent Bon Salon haar deuren in kasteelpark Stapelen. Drie weken op rij worden er tientallen gratis toegankelijke evenementen gehouden. De aftrap is het concert dat De Volle Bloas en Two of Us verzorgen.

'Back to the 60's'. Dat is de rode draad van het concert dat aansluit bij het thema verbinden dat centraal staat in de spiegeltent. De muzikanten van De Volle Bloas hebben de krachten gebundeld met Adrie van Osch en Jos Vervoort van het bekende duo Two of Us. Het resultaat is een avondvullend programma met muziek uit de jaren zestig van de vorige eeuw.

De Volle Bloas trapt af met instrumentale vertolkingen van nummers van onder meer Elvis Presley, Serge Gainsbourg & Jane Birkin, Wilson Picket, Sam & Dave en Ike & Tina Turner. Two of Us speelt bekende liedjes van The Beatles, The Kinks, Simon & Garfunkel en de Rolling Stones.

Het concert wordt afgesloten met een gezamenlijk optreden van De Volle Bloas en Two of Us. Het dak van spiegeltent Bon Salon gaat er figuurlijk af, zo voorspellen de muzikanten, als de grootste hits klinken van The Beatles en de Rolling Stones. De band wordt begeleid door dirigent Marion Verhoof-van de Pas.

De spiegeltent biedt plaats aan 250 bezoekers. De toegang is gratis, vol is vol. Het concert duurt van 20.00 tot 22.30 uur.