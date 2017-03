Baandervrouwenlaan weer open

Op de foto: Het noordelijk deel van de Baandervrouwenlaan zou tot en met 31 maart afgesloten zijn voor verkeer. De weg is sinds vrijdag 15.30 uur weer open. Medewerkers van Jan van den Boomen BV voerden die middag de laatste werkzaamheden uit. (Foto: Annelieke van der Linden).

Medewerkers van Jan van den Boomen BV waren sinds maandag aan het werk op de Baandervrouwenlaan, tussen de Parkweg en Bosscheweg. Het straatgedeelte zou tot 31 maart afgesloten zijn voor verkeer. De werkzaamheden gingen echter zo voorspoedig dat de Baandervrouwenlaan sinds vrijdagmiddag 15.30 uur weer geopend is.

In het najaar van 2016 werd het noordelijke deel van de Baandervrouwenlaan, tussen de Parkweg en de Bosscheweg, opnieuw bestraat. Vanwege een technisch defect was het zandbed onder de klinkers niet goed. Dit had oneffenheden in de bestrating tot gevolg. ,,We hebben alles nauwkeurig onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat er een storing in het laserapparaat zat dat gebruikt wordt bij het inrijden van de zandlaag. We hebben deze week alles op alles gezet om dit zo snel mogelijk op te lossen", legt eigenaar Jan van den Boomen van het Liempdse aannemingsbedrijf uit. ,,Dat ging zo voortvarend, dat de weg weer open is", voegt opzichter Wil Rutten van de gemeente Boxtel toe. ,,We zijn blij dat het is opgelost."