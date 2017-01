Autobrand Scarlattistraat vermoedelijk aangestoken

De politie heeft zondagavond rond half acht een burgernetmelding verspreid naar aanleiding van een autobrand aan de Scarlattistraat in Boxtel-Oost rond kwart over zeven. Daarin roept ze getuigen, die wellicht iets verdachts hebben gezien, op zich te melden.

Een ploeg van de Boxtelse brandweer kreeg vroeg in de avond een melding van een autobrand binnen. De brandweerlieden waren snel ter plaatse om het vuur te blussen en voorkwamen dat een nabijgelegen schuurtje in vlammen opging.

Hoewel de politie nog niet kan zeggen of het daadwerkelijk om brandstichting gaat, heeft ze - vanwege eerdere autobranden in de regio, zoals aan de Villa Romana in november - toch een burgernetmelding verspreid. Getuigen of mensen met tips kunnen zich melden via telefoonnummer 0800-0011. (Foto: Sander van Gils).