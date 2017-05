Auto vat vlam op Keulsebaan

De Boxtelse brandweer rukte dinsdagavond uit naar de Keulsebaan in Boxtel. Daar woedde een brandje onder de motorkap van een personenauto. De brandweerploeg kon het vuur snel doven.

De Keulsebaan werd in de rijrichting vanaf rijksweg A2 naar Boxtel tijdelijk afgesloten. Ook de politie kwam ter plaatse. Nadat het vuur was gedoofd, werd de auto met een ander voertuig weggesleept waarna de Keulsebaan weer volledig kon worden vrijgegeven. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een technisch mankement onder de motorkap van het voertuig. (Foto: Sander van Gils).