Op de foto: Als gevolg van een botsing was de rijksweg A2 in de nacht van zondag op maandag ter hoogte van Boxtel enige tijd afgesloten. (Foto: Sander van Gils).

De oostelijke rijbaan van de rijksweg A2 onder Boxtel is in de nacht van zondag op maandag enige tijd afgesloten geweest als gevolg van een verkeersongeval. Kort na middernacht raakt een personenauto door onbekende oorzaak tegen de vangrail ter hoogte van fietstunnel Onrooi in Boxtel-Oost. Twee achterop komende auto's konden niet meer uitwijken en botsten. De automobilisten zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, meldt een politiewoordvoerder.