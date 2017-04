Auto ramt gevel bloemist Marimba

De gevel van Bloemsierkunst Marimba aan de Van Beekstraat in de wijk Selissenwal in Boxtel is zaterdagochtend rond kwart voor twaalf geramd door een auto. De bestuurster verloor de macht over het stuur. Wat er precies misging is niet duidelijk. Zowel de automobiliste als de medewerkers van de winkel bleven ongedeerd.

Het was op het moment van het ongeluk druk in winkelcentrum Selissen. ,,Ik hoorde wat dingen vallen voor de deur en voor ik het wist kwam een deel van de pui naar binnen", vertelt eigenaar Bart van Roosmalen. Geschrokken is hij echter niet. ,,Er is enkel materiële schade en gelukkig is er niemand gewond geraakt. Ik lig hier vannacht niet wakker van." De buitenpresentatie van de bloemwinkel werd kapotgereden, een deel van de pui is ontzet en de voordeur is kapot. Ook is een deel van het aardewerk dat achter de etalage stond kapot. ,,Maar dat is allemaal verzekeringswerk", zegt Van Roosmalen.

Nog geen twee uur na het ongeluk was de schade al opgenomen door een verzekeringsagent, had de brandweer de constructie van de pui gecontroleerd én was er een aannemer langs geweest. Daarna ging de verkoop van boeketten en plantjes gewoon door. Van Roosmalen: ,,De brandweer oordeelde dat de constructie nog steeds veilig is en als ik dicht ga, is er niemand die dát vergoedt."

Ondertussen was het een komen en gaan van klanten, omwonenden en collega-winkeliers die de bloemist en zijn werknemers een hart onder de riem kwamen steken. ,,De bakker kwam worstenbroodjes brengen voor de schrik. Hartstikke mooi", vindt de winkelier. Lachend: ,,Ik hoop dat straks iedereen bij ons langskomt om een boeket voor Moederdag te kopen."

(Foto: Sander van Gils).