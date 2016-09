Auto brandt uit op A2

Op de rijksweg A2 in de richting van Eindhoven donderdagavond 29 september ter hoogte van Boxtel-Oost een auto uitgebrand. De bestuurster wist tijdig haar auto te verlaten.

De totale brandweerpost van Liempde rukte om iets over negen uit, even later werd ook nog een blusploeg uit de kazerne in Boxtel opgeroepen. De automobiliste wist haar voertuig op de vluchtstrook te parkeren en vond een veilig heenkomen. Bij de brand kwam veel rook vrij. De oorzaak van de brand is onbekend. (Foto: Sander van Gils).