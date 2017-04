Auto botst op boom in Gemonde

Een bestuurder is vrijdagavond omstreeks 23.00 uur met zijn auto tegen een boom gebotst op de Gemondseweg in Gemonde. Vermoedelijk verloor de bestuurder na een bocht de macht over het stuur.

De bestuurde en de andere inzittende bleven ongedeerd. Van de bestuurder werd een blaastest afgenomen en hij is meegenomen naar het bureau voor een uitgebreide ademanalyse. Daaruit bleek dat hij teveel alcohol had gedronken, waarna de politie hem heeft aangehouden. Buurtbewoners hebben samen met een bergingsbedrijf de weg schoon geveegd. De weg was korte tijd afgesloten voor het verkeer.

Kort daarna botste een andere auto botste tegen een muurtje op een oprit bij het keren. Ook dat voertuig raakte beschadigd en werd afgevoerd door een bergingsbedrijf.