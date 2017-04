Auto botst op boom Gestelseweg

Politie en ambulance zijn vanochtend, maandag 10 april, rond kwart voor zeven uitgerukt voor een ongeluk op de Gestelseweg in Boxtel. Een auto raakte van de weg en botste tegen een boom. De bestuurder raakte gewond. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om het ambulancepersoneel te assisteren.

Een bestelbus raakte vanochtend vroeg van de weg, schampte een boom en kwam aan de overzijde van de weg tegen een boom tot stilstand. De bestuurder raakte dusdanig gewond dat een traumateam per helikopter werd ingevlogen. Het is onduidelijk hoe de auto van de weg is geraakt.