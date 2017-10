Appelproeverij Indenhof opent Duurzame Weken

Op de foto: Naamgever Petra van Esch (links) van Indenhof opende samen met onder meer Eric van den Broek enkele weken terug de vernieuwde boomgaard. (Foto: Marc Cleutjens).

Waar de Duurzame Week Boxtel vorig jaar het motto 'omdat Boxtel vooruit moet' droeg, is dit na vaststelling van de uitgebreide duurzaamheidsagenda veranderd in 'omdat Boxtel vooruit wil'. Van een Groene Innovatieroute tot gastlessen op basisscholen en van de uitreiking van de Duurzaamheidsprijs tot energievoorlichting aan inwoners: de derde Duurzame Week Boxtel staat bol van de activiteiten en gaat vandaag, zondag 1 oktober, van start met een appelproeverij in de vernieuwde boomgaard Indenhof.

Lokale Agenda 21, Kunstlicht99, Transitie Boxtel, Fietsersbond afdeling Boxtel, de gemeente Boxtel en woonstichting Sint-Joseph hebben tussen 1 en 15 oktober allerlei activiteiten op de rol gezet die te maken hebben met duurzaamheid.

De jaarlijkse appelproeverij is de eerste in een reeks activiteiten in de gemeente Boxtel. Door de vorst in het voorjaar werden weinig appels geoogst. Desondanks gaat de jaarlijkse proeverij van Lokale Agenda 21 gewoon door. Zondag 1 oktober is het publiek welkom in de Indenhof aan de Mgr. Bekkersstraat. De appelpers is deze keer niet aanwezig; wél kunnen bezoekers tussen 12.00 en 16.00 uur tientallen soorten appels proeven. Bovendien zijn twee pomologen aanwezig die bezoekers informatie verschaffen over de rassen. Ook worden tuinboeken, jams, honing en pompoenen verkocht; een deel van deze opbrengst is bestemd voor de Vincentiusvereniging Boxtel. Een accordeonist zorgt voor de muzikale omlijsting van het evenement.