Appartementen in Blanca - kantoor

Het vroegere kantoorgebouw van wasserij Blanca op de hoek van de Baroniestraat en de Spoorstraat is in beeld voor woningbouw. Ontwikkelaar is bouwbedrijf BLT van ondernemer Gerben Hulskes uit Boxtel, die in nauwe samenspraak met de gemeente Boxtel werkt aan de voorbereiding van het plan.

Architectenbureau Snijders & Van Stekelenburg heeft een ontwerp gemaakt dat voorziet in vijf appartementen aan de Baroniestraat en vijf aan de Spoorstraat. De buitengevel krijgt een facelift en wordt op fraaie wijze met hout bekleed. Daarnaast worden geluidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat bewoners hinder ondervinden van het treinverkeer.

De initiatiefnemers van het plan lieten deze week weten dat gekozen wordt voor woningbouw omdat er weinig belangstelling is voor kantoren. De behoefte aan woonruimte is onverminderd groot en om die reden denkt de projectontwikkelaar met de gemeente dat het realiseren van appartementen kansrijk is. Men verwijst naar de succesvolle metamorfose die het vroegere kantoor van woonstichting Sint-Joseph heeft ondergaan. In dit gebouw aan de Baroniestraat is zorghuis Herbergier gevestigd. Hier wordt zorg aan dementerende ouderen aangeboden. De andere ruimten in de oude wasserij zijn verhuurd, onder meer aan Hobby Centrum Boxtel en enkele kleine bedrijven.