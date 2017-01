Complex Banier tijdelijk ontruimd

In appartementencomplex Banier in de Boxtelse wijk Selissenwal werd maandagochtend kort na 11.30 uur een vreemde lucht waargenomen waarop de hulpdiensten werden gealarmeerd. Bewoners van de bovenste twee bouwlagen werden korte tijd geëvacueerd terwijl de woningen door brandweer werden geventileerd. Zij werden opgevangen in de binnentuin van het complex.

De brandweer ging op onderzoek uit en verrichtte daarbij verschillende metingen. In eerste instantie werd van een gaslucht uitgegaan, waardoor ook energieleverancier Enexis met verschillende medewerkers ter plaatse kwam. Uiteindelijk werd duidelijk dat de vreemde lucht werd veroorzaakt door werkzaamheden in de leegstaande winkelpanden op de begane grond van het complex. De uitlaatdampen van de betonzaag met benzinemotor verplaatsten zich via open kanalen door het complex.

De werkzaamheden werden gestaakt terwijl deuren en ramen tegenover elkaar werden opengezet. Nadat de vreemde lucht uit het complex was verdreven mochten de geëvacueerde bewoners terugkeren naar hun woningen. (Foto: Sander van Gils).