Airbornes 'veroveren' Boxtel

De Kampina Airborne Memorial Group richt zondag 9 oktober in natuurgebied Kampina een levend museum in. Een dag eerder onthult burgemeester mark Buijs aan de Mijlstraat een monument voor de bemanning van een geallieerd zweefvliegtuig dat hier op 23 september 1944 een noodlanding maakte. Na de onthulling volgt er een schijngevecht waarbij gebruik wordt gemaakt van 'echte' wapens...

Vrijdagmiddag strijken de leden van de Kampina Airborne Memorial Group al neer op een weiland aan de rand van Kampina. Daar slaan ze hun tenten op en ontvangen ze scholieren. Zaterdag volgt om 10.00 uur de plechtige onthulling van een zuil aan de Mijlstraat waarop de namen van alle bemanningsleden staan van het zweefvliegtuig dat vroegtijdig moest landen.

De militairen aan boord werden na de nodige omzwervingen opgevangen nabij de Huisvennen. Na de onthulling van het monument volgt om 11.00 uur een dertig minuten durend schijngevecht in de weilanden aan de Mijlstraat. Van 12.00 tot 14.30 uur zijn de Airbornes met hun materieel op de Markt. Zaterdagavond rond 18.30 uur bevinden de Airbornes zich bij de stuw in de Essche Stroom aan de Haarenseweg in Esch.

Zondag is het publiek welkom in de Kampina. Vanaf het kampement aan de Roond is een route uitgezet die zo'n drie kilometer lang is en voert langs een aantal scènes uit de Tweede Wereldoorlog. De leden van de Kampina Airborne Memorial Group verzorgen uitleg in dit 'levend museum'. Deelname is gratis. (Foto: Peter de Koning).