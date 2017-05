Aftellen tot 'Boer zoekt Band 10'

De tiende editie van Boer zoekt Band opent zaterdag 13 mei met een mystery guest. Alleen de échte vrienden van het kleinschalige Boxtelse popfestival zullen om 19.30 uur aanwezig zijn als de eerste noten gespeeld worden in café D'n Boer aan de Corpus. Een uurtje later mag iedereen komen voor de viering van tien jaar Boer zoekt Band.

Wie er zaterdag bij wil zijn als de verrassingsact op de planken staat, kan erbij zijn. Mail dan 'Ja, ik wil' naar boerzoektband@gmail.com. Er zij nog enkele ereplaatsen beschikbaar voor de échte fans die deze mysterieuze Boxtelse artiest willen zien.

Vanwege het tweede lustrum wordt ook zaterdag een buitenpodium opgebouwd bij de sfeervolle kroeg in de wijk Zandvliet. Daar staan achtereenvolgens vanaf 20.30 uur de bands Mama's Liquor en Recover, die covers spelen van bekende pop- en rocknummers. Recover doet dat - de naam zegt het al - op verrassende wijze. In de kroeg brengt Boer zoekt Band een eerbetoon aan de grungemuziek uit Seattle. Het 'Seattle Tribute Project' met Patrick Hendriks omvat covers van onder meer Nirvana, Pearl Jam en Soundgarden.

Het hoogtepunt van de lustrumeditie van Boer zoekt Band belooft het optreden van de Boxtelse supergroep te worden. Meer dan twintig lokale popmuzikanten, die allemaal al eens op de planken stonden bij D'n Boer, spelen in wisselende samenstellingen ruim twintig bekende nummers uit de pop- en rockhistorie. Reken op keiharde punk van de Dead Kennedys, het populaire 'Angels' van Robbie Williams maar ook 'Tijd Genoeg' van Doe Maar en het onvolprezen 'Paint it black' van de Rolling Stones.

Boer zoekt Band opent zondag 14 mei om 14.00 uur met Angela's Project, de band die bestaat uit (oud)leerlingen van de Angelaschool die ook vorig jaar het spits afbeet. Aansluitend treedt Heaven Amigo op waarin de grondleggers Guido van Eijk en Jeroen van Lier van Boer zoekt Band spelen. Daarna zijn Dents & Friends - een band rond de familie Denteneer - en LIM te bewonderen.

Nadat de klanken van 'With a Little Help From My Friends' van de Boxtelse supergroep zijn uitgestorven, is de negenkoppige groep Mevrouw Van Heck op het buitenpodium te zien. De groep speelt alle genres, van rock tot soul en funk. De Antwerpse formatie New Rising Sun besluit het festival vanaf 20.45 uur met een optreden in de kroeg.

Boer zoekt Band is op beide dagen gratis toegankelijk. De programmering staat op www.stichtingboerzoektband.nl. (Foto: Peter de Koning).