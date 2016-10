Acht balkons 'Schorpioen' verzakt

Op de foto: De rij balkons van de Hoogheem-flat Schorpioen. (Foto: Peter de Koning).

Een rij balkons van de Hoogheem-flat Schorpioen is verzakt. Dat maakte directeur Rob Dekker van woonstichting Sint-Joseph woensdag bekend. Het euvel kwam aan het licht dankzij een oplettende medewerker en na uitgebreid onderzoek is duidelijk geworden dat de constructie enkele millimeters verzakt is. De balkondeuren van de betreffende woningen zijn vergrendeld. Tot er een oplossing is, mogen de bewoners hun balkon niet betreden. De andere hoogheemflats tonen geen verzakkingen.

De verzakking betreft acht woningen in het complex Schorpioen, ook bekend als flat 4. Het gaat om balkons van de zogenaamde studio-appartementen die in de jaren negentig zijn gerenoveerd en destijds een balkonnetje hebben gekregen. Deze zitten vastgeschroefd aan de gevel en zitten ook vast aan een paal in de grond. De ondergrondse constructie is enkele millimeters verzakt waardoor de balkons uit het lood zijn geraakt.

Vandaag vindt een gesprek plaats tussen Sint-Joseph, de gemeente Boxtel en een gespecialiseerd bedrijf. Samen met de gemeente Boxtel en een gespecialiseerd bedrijf probeert Sint-Joseph een oplossing te bedenken voor de verzakking. De woonstichting stelt dat het nog wel een paar weken kan duren voor bewoners hun balkon weer kunnen gebruiken.