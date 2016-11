ABN/AMRO sluit kantoor Boxtel

De Boxtelse vestiging van ABN/AMRO aan de Markt gaat dicht. Het kantoor sluit op 9 december, zo heeft de bank donderdag bekendgemaakt.

Volgens de bank klanten steeds meer voor nieuwe en moderne manieren om hun bankzaken te regelen. Steeds vaker gebruiken ze de webcam, telefoon, chat of email, of vragen ze bezoek van een bankmedewerker bij hen thuis aan tafel. ,,Als gevolg hiervan loopt het bezoek in de kantoren al jaren sterk terug. Ook in Boxtel is dat het geval. Inmiddels is het gebruik door klanten van de diensten van het kantoor aan de Markt 28 zelfs zo sterk afgenomen dat ABN AMRO heeft besloten het kantoor te sluiten", zo luidt een persverklaring.

Klanten laten volgens ABN/AMRO zien dat internetbankieren en mobiel bankieren 'inmiddels ondubbelzinnig de voorkeur genieten' voor contact met de bank. Klanten van het kantoor in Boxtel worden binnenkort per brief ingelicht dat het kantoor sluit en dat zij welkom zijn op het voor hen dichtstbijzijnde kantoor in Oisterwijk. Zij krijgen een uitnodiging voor een ontvangst op het nieuwe kantoor, waar ook een workshop internet- en mobiel bankieren wordt aangeboden.

De medewerkers van het kantoor in Boxtel zullen voortaan werken in één van de ABN/AMRO-kantoren in de buurt. De huur van het kantoor in Boxtel is opgezegd.