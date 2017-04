UPDATE: Treinverkeer in Boxtel staat langer stil

Door een aanrijding met een persoon in Best staat het treinverkeer naar Eindhoven vanuit Boxtel stil. Tientallen mensen staan momenteel te wachten op het Boxtelse station. NS zet stopbussen in tussen Boxtel en Eindhoven om hen te vervoeren.

Het spoorwegbedrijf vraagt om rekening te houden met een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Eerder leek de situatie rondom 15.30 uur opgelost te zijn. Nu schat de NS in dat het 17.30 uur is voordat de treinen gaan rijden. ,,In de tunnel in Best is iemand op het spoor gesprongen. Soms duren dit soort zaken anderhalf tot twee uur, maar de politie moet er ook bij komen en dat kan ook langer gaan duren. We zijn daarbij afhankelijk van de afhandeling van de situatie", laat een woordvoerder van NS weten. ,,We zetten bussen in, maar vragen ook aan iedereen om te kijken naar onze reisplanner zodat de reizigers kunnen zien of ze beter via andere trajecten kunnen reizen."

Tussen Eindhoven en 's-Hertogenbosch en Eindhoven en Tilburg rijden snelbussen.