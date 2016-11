Aanhouding na mishandeling

De politie heeft zondag een 18-jarige inwoner uit Boxtel opgepakt voor het mishandelen van een 43-jarige Bosschenaar op een crossterrein in Handel. De tiener sloeg de man met een houten paal tegen het hoofd.

Volgens de politie had het tweetal eerder op de dag ergens woorden over gekregen. Omstreeks 15.30 uur sloeg de verdachte het slachtoffer uit het niets met een houten paal tegen diens hoofd en ging er vandoor. De Bosschenaar raakte gewond en bewusteloos en is naar een ziekenhuis gebracht. Na behandeling kon hij weer naar huis. Daar heeft hij tegen de avond de politie gewaarschuwd.

Het slachtoffer wist wie de verdachte was, waarna agenten naar diens woning in Boxtel zijn gegaan. De Boxtelaar werd om 22.00 uur aangehouden en daarna in verzekering gesteld voor verder onderzoek.