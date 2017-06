Aandacht, liefde en water voor varkens

Onder de noemer 'Boxtel Pig Save', georganiseerd door The Save Movement, demonstreren bijna dertig mensen woensdagochtend bij de poort van varkensslachterij VION aan Boseind in Boxtel. Iedere vrachtwagenchauffeur die varkens vervoert, wordt gevraagd een minuut halt te houden om de dieren wat aandacht, liefde en water te geven. Het is de derde keer in drie maanden dat The Save Movement bij VION aandacht vraagt voor de dieren. De demonstratie zal nog tot 11.00 uur duren; de verwachting is dat The Save Movement over enkele weken opnieuw een bijeenkomst in Boxtel organiseert.

VION schakelde woensdag de politie in, maar de groep beschikte over een vergunning en stond buiten het terrein van de varkensslachterij. ,,Chauffeurs hebben de instructie gekregen meteen door te rijden", aldus woordvoerder Maria Tien-Du Toit van de Nederlandse tak van The Save Movement. ,,Een beetje flauw. Gelukkig zijn er enkele chauffeurs die wél stoppen, zodat we de varkens nog even kunnen steunen. Uiteindelijk hopen we natuurlijk dat mensen veel minder vlees gaan eten. Maar vandaag zijn we er voor deze dieren."

