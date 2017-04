872 kinderen sporten tijdens Koningsspelen

Op de foto: De Boxtelse basisschooljeugd was vrijdag sportief bezig in sportpark Den Wielakker tijdens de Koningsspelen. (Foto: Albert Stolwijk).

,,Winnen is niet belangrijk. Een leuke dag beleven: dát staat voorop", benadrukt Melissa Wartenberg (18). Zij begeleidde vandaag, samen met zeventig medeleerlingen van de opleiding Sport en Bewegen aan het Tilburgse ROC, liefst 872 kinderen tijdens de Koningsspelen in Den Wielakker. Op de velden van het Boxtelse sportpark werd volop gesport: van knotshockey tot voetbal en van ludieke handbalspellen tot rugby-oefeningen.

De dag werd feestelijk én actief geopend door sportwethouder Herman van Wanrooij. De honderden leerlingen dansten erop los op het liedje 'Okido' van Kinderen voor Kinderen en zongen uit volle borst mee. Daarna was het aanpoten geblazen voor de scholieren van de Prinses Amaliaschool, De Spelelier, De Vorsenpoel, De Beemden, Sint-Theresiaschool, De Maremak en de Angelaschool. Die waaierden in groepjes uit over de sportvelden om zichzelf uit te leven tijdens de verschillende spellen die Buurtsport Boxtel voor hen had uitgezet. Daarbij stonden respect hebben voor elkaar én sportiviteit voorop. ,,Maar een beetje competitie mag wel hoor, dat maakt het spannend", zei Melissa.

Voor achtstegroepers was de Koningsspelen een welkome uitlaatklep. Die hadden vrijdag nét de landelijke eindtoets achter de rug. Jessie Vermeiren (11) van de Theresiaschool stond aan de kant van het kunstgrasveld op het terrein van RKSV Boxtel. Daar werd gehandbald. Donderdag legde zij het laatste deel van de Cito-toets af. ,,Die is gelukkig goed gegaan. Ik vind het lekker om me vandaag na de toets te kunnen uitleven op het sportveld."

Hockeyclub MEP greep de Koningsspelen aan om de hockeysport op een ludieke manier te promoten. Jeugdcoördinator Wibe Ophof zit tevens bij de vrijwillige brandweer en regelde een sloopauto. Daar mochten kinderen naar hartelust hockeyballen tegen aan slaan. ,,Ik denk dat vooral jongens dit leuk vinden. Bij MEP komen we nog een aantal jongens tekort bij de jeugdteams en het zou leuk zijn als ze zich naar aanleiding van dit spel aan zouden melden."

