46e editie avondvierdaagse was weer een feestje

Op de foto: De Prinses Amaliaschool won tijdens de prijsuitreiking van de avondvierdaagse van Boxtel een een prijs voor de meest verkeersveilige school. (Foto: Linda van de Wiel).

Na vier dagen lopen, gezelligheid, volle buiken van teveel snoep en soms –vooral voor de kleinsten – afzien, zit de 46e jaargang van de avondvierdaagse er weer op. ,,En het was op wat kleine incidenten na weer een geslaagde editie…", aldus Herman van Wanrooij, die na afloop van de laatste dag de eer had de prijsuitreiking op de Markt op zich te nemen.

De routes waren dit jaar aangepast om wat variatie te houden en tijdens de laatste dag werd ervoor gekozen geen pauze in te lassen en meteen samen te komen op De Markt. Via de Rechterstraat liepen de 2.200 wandelaars richting Markt, terwijl ze werden toegejuicht door het toegestroomde publiek, dat hoofdzakelijk bestond uit opa's en oma's mét bossen bloemen.

Toen alle lopers in het hart van het dorp arriveerden, heerste er een opgetogen sfeer want: 'we hebben het weer gehaald'. Spanning was er ook, want traditioneel worden er ieder jaar een aantal prijzen uitgereikt. De school met de meeste deelnemers bleek net als vorig jaar de Sint-Petrusschool. Op nummer twee eindigde de Angelaschool en de Sint-Theresiaschool werd derde. De prijs voor orde en netheid, ofwel de meest verkeersveilige school, ging naar de Prinses Amaliaschool. Tot slot was er een stimuleringsprijs. Die ging naar twee deelnemende groepen: Fysio Team Boxtel en verpleeghuis Liduina.

En wat vonden de kinderen van de afgelopen vier dagen? ,,Het was weer een feestje!"