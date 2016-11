23 moties op begroting Boxtel

In een kleine twee uur tijd hebben de acht fracties in de Boxtelse gemeenteraad vanavond hun mening gegeven over de begroting voor 2017. Écht spannende onderwerpen kwamen niet ter sprake.

Dat de algemene beschouwingen tamelijk rustig verlopen, is logisch in de ogen van fractievoorzitter Anja van den Einden (PvdA/GroenLinks). ,,Wij hebben dan ook geen moties of amendementen. Die hebben we tijdens eerdere besprekingen al ingediend en zijn in behandeling of liggen op de plank."

Van den Einden wees naar de vergaderingen waarin de gemeenteraad eerder dit jaar de zogeheten kadernota en het dekkingsplan vaststelde. Daarbij had haar fractie al de diverse wensen op tafel gelegd. Ondanks dat PvdA/GroenLinks, net als INbox en VVD overigens, geen voorstellen of wijzigingen indiende, worden vanavond toch nog 23 moties behandeld. Daarover buigen de fracties én het college zich momenteel afzonderlijk tijdens een schorsing van de raadsvergadering.