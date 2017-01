2017 inluiden met Nieuwjaarsduik

Op de foto: (Foto: Peter de Koning).

Recreatieplas De Langspier is zondag 1 januari het decor van de jaarlijkse nieuwjaarsduik. De organisatie is in handen van Buurtsport Boxtel.

Het startschot voor de nieuwjaarsduik klinkt om 12.00 uur. Deelnemers dienen zich voorafgaand aan de start te melden in het strandpaviljoen. Buurtsport Boxtel houdt in de kerstvakantie tal van activiteiten in De Wilgenbroek, zoals een sport- en spelmiddag in de gymzaal (5 januari, 13.00-16.00). Vrijdag 6 januari wordt in Het Dommelbad (13.00-15.00) een splash-evenement gehouden. Opgeven is mogelijk via e-mailadres aanmelden@buurtsportboxtel.nl.