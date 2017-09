187 naamsuggesties voor boomgaard

De animo om een naam te bedenken voor het heringerichte gebied achter het monumentale Hofje en het gemeentehuis was groot. Ruim negentig mensen stuurden tot 11 augustus 187 suggesties in. Het college van B. en W. heeft inmiddels een keuze gemaakt uit de inzendingen. Hoe het parkje met de oude boomgaard en de gemeentevijver in hartje Boxtel gaat heten, wordt echter woensdag 30 augustus pas onthuld tijdens de heropening.

Het opknappen van het parkje maakt onderdeel uit van diverse veranderingen in het centrum, die uiteindelijk over precies een jaar uit moeten monden in de herinrichting van de Markt. Door de opknapbeurt van het gebied nabij de Boxtelse raadzaal, wordt het tijd dat de naam 'gemeentevijver' en 'oude boomgaard' die altijd werden gebezigd, worden ingeruild voor een mooie eigennaam. Dat vindt centrumwethouder Eric van den Broek, die komende woensdag samen met zijn collega Marusjka Lestrade de naam bekend zal maken. Tevens wordt dan een kunstwerk onthuld van de eerder dit jaar overleden Boxtelaar Ad van Iersel.