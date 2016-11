1500 Boxtelaren quizzen erop los

Met 75 teams was de derde editie van de Bokselse Kwis zaterdagavond een groot succes. De 1.500 deelnemers beantwoordden actualiteitsvragen, renden zich rot in sportschool O40FIT! en gingen op zoek naar klokken in het Boxtelse centrum. Wie de meeste punten heeft gehaald, wordt bekend op 25 november.

Hoewel de vragenboekjes pas om 18.00 uur zouden worden uitgereikt bij restaurant En Garde! stonden de eerste teams drie kwartier voor aanvang al te wachten. Want hoe eerder het vragenboek in bezit was, hoe eerder de teams van start konden gaan met het opzoeken van antwoorden. Huiskamers, winkelpanden, horecagelegenheden en scholen werden ingericht als ware multimedia-ruimten voorzien van laptops, iPads en mobiele telefoons.

Naast vragen over Boxtel, doken de deelnemers in onderwerpen als Amerikaanse presidenten, het televisieprogramma Ik Vertrek en songteksten. In de raadzaal van het Boxtelse gemeentehuis deed van elk team een lid mee aan een actualiteitstest onder leiding van burgemeester Mark Buijs. Maar naast het kraken van de hersenen, moesten ook de spieren in actie komen. Bij 040FIT! werd de conditie aardig op de proef gesteld.

