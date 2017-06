150 zienswijzen op verkeersplannen PHS

De gemeente Boxtel heeft sinds vorige week meer dan honderd zienswijzen op de verkeersplannen rond het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer binnengekregen. Dit bovenop de veertig die al ontvangen waren. De teller staat inmiddels op 150. Mensen hebben nog tot donderdag 29 juni om een zienswijze in te dienen.

Hoewel de gemeente ze nog niet allemaal onder ogen heeft gezien, wist wethouder Herman van Wanrooij alvast te melden dat een van de hoofdpunten een integrale verkeersvisie op Boxtel is. Oftewel een plan van aanpak voor de gevolgen die de sluiting van de dubbele spoorwegovergang aan de Tongersestraat met zich meebrengen. ,,Veel van de zienswijzen raken aan wat er nog niet ligt", verwijst Van Wanrooij naar de oplossingen die binnen Boxtel genomen moeten worden wanneer de dubbele overweg sluit. ,,Dat is wat MOVE'31 moet oppakken."

Het aantal zienswijzen dat er bij is gekomen afgelopen week, viel de wethouder niet tegen. ,,Als er voor donderdag nog honderd bijkomen, dan is dat anders. Maar op de parkeervisie kregen we uiteindelijk meer dan vierhonderd zienswijzen binnen."

Dinsdag 4 juli neemt de gemeenteraad een besluit over welke richting MOVE'31 op moet gaan. Het concrete plan moet er in mei 2018 liggen. Daar buigt de nieuwe gemeenteraad van Boxtel zich vervolgens over.

Morgen meer over MOVE'31 in de digitale editie van Brabants Centrum en donderdag in de papieren krant.