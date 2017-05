'Woekerplant uitputten door maaien'

Op de foto: Achter de berging van restaurant De Rechter (linksonder op de foto) is de Dommeloever volledig overwoekerd door de Japanse duizendknoop. (Foto: Henk van Weert).

Op in elk geval twee plekken in het centrum van Boxtel woekert momenteel de Japanse duizendknoop. De gemeente gaat de planten bestrijden door intensief te maaien. Vergif spuiten is uit den boze, uitgraven is geen optie omdat de planten metersdiep wortelen.

,,Francy van Heertum, bewoonster van de Burgakker, attendeerde ons op de woekerplant op het perceel naast haar woning", vertelt wethouder Eric van den Broek vorige week. Met Van Heertum voerde de wethouder een inspectie uit waaraan ook specialist Eric Ter Heide van de dienst Openbare Ruimte deelnam. De Fallopia japonica zoals de Latijnse plantennaam luidt, is aangetroffen op een perceel op de hoek van de Burgakker en de Raaphof dat eigendom van de gemeente is. Maar ook op de oever van de Dommel ter hoogte van het pleintje in de Croonpassage.

,,De plant bestrijden met chemische middelen staat onze verordening niet toe. Een andere optie zou zijn om schapen of varkens te laten grazen, maar dat is met name op de oever van de Dommel praktisch gezien niet mogelijk. En uitgraven is onbegonnen werk omdat de deze soort duizendknoop vele meters diep wortelt. Daarom kiezen we ervoor om intensief te gaan maaien in de hoop de plant daarmee uit te putten", aldus wethouder Van den Broek.