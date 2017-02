Herenboeren ontvangt het JRL

Wat gebeurt er met het voedsel dat overblijft? Gebruiken jullie de mest van de kippen? En: Fokken jullie de varkens zelf? Zestig leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum (JRL) uit 5 vwo kregen woensdag een bijzondere biologieles: op het landgoed Wilhelminapark van de gelijknamige coöperatie Herenboeren waar voedsel wordt geproduceerd voor honderd gezinnen. De meeste leerlingen waren niet bekend met de boerderij en vroegen de initiatiefnemers het hemd van het lijf...

Verdeeld in groepen namen de scholieren een kijkje bij de verschillende onderdelen van de landbouwcoöperatie: ze kregen uitleg over onder meer de fruitboomgaard, het varkensverblijf en de kippen. De jeugdige bezoekers hebben allemaal biologie in hun pakket en voor het vak bezoeken ze een aantal boerderijen. ,,We brengen daarna de verschillen tussen de landbouw- of veebedrijven in kaart", zei Silke Heijma (16) uit Liempde. Naast de duurzame boerderij van de Herenboeren, gaat ze ook op bezoek bij een varkenshouderij. ,,Ik verwacht dat zij op een minder natuurlijke manier en vooral op grote schaal vlees produceren. Dat zal ook minder diervriendelijk zijn." De leerlinge is enthousiast over de coöperatie in het Wilhelminapark: ,,Het is een goed initiatief. Het is belangrijk om bewust met dieren en de natuur om te gaan. Dat doen ze hier."

Lees een uitgebreid verhaal in de editie van Brabants Centrum van vandaag, 9 februari.

FOTO: Geert van der Bruggen vertelt leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum over de varkens die worden gehouden op het landgoed van de Herenboeren. (Foto: Peter de Koning).