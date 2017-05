'Verkeerswinkel' lokt 250 mensen

Op de foto: Wethouder Herman van Wanrooij (in blauw colbert) was een van de mensen die bezoekers van de inloopwinkel bijpraatte over de verkeersplannen die op stapel staan in Boxtel. (Foto: Henk van Weert).

De inloopwinkel waar inwoners van Boxtel informatie konden krijgen over de ingrijpende verkeersplannen die de komende jaren op de rol staan, is bezocht door zo'n 250 bezoekers. ,,Gelet op het feit dat de winkel in totaal 26 uur was geopend en we een batterij aan deskundigen beschikbaar hadden om vragen te beantwoorden, is dat aantal ietwat teleurstellend", blikt verkeerswethouder Herman van Wanrooij terug.

Maar de belangstelling kan ook positief uitgelegd worden, zei Van Wanrooij woensdagmiddag: ,,Wellicht is het een teken dat we vooraf een goede informatiecampagne hebben gevoerd. De huis-aan-huiskrant die we hebben verspreid, heeft blijkbaar veel duidelijkheid verschaft. "

Vorige week was de inloopwinkel in een leegstaand pand aan de Croonpassage op donderdag en vrijdag geopend. Na het weekeinde konden bezoekers er op maandag en vrijdag van het einde van de middag tot in de loop van de avond terecht. ,,De eerste twee dagen kwamen de meeste mensen binnenlopen. Echt verrassende vragen en opmerkingen hebben we niet gehoord", aldus Van Wanrooij.

Er klonken zorgen door over de bereikbaarheid van Lennisheuvel en Ladonk op het moment dat de dubbele overweg wordt gesloten, zeker op het moment dat zich calamiteiten voordoen op de Keulsebaan. Ook de toename van de verkeersdruk op de noord/zuid-as en de verkeersafwikkeling in de buurtschap Tongeren kwamen aan bod.

In de papieren én digitale editie die later vanmiddag verschijnt, besteedt Brabants Centrum op de voorpagina aandacht aan de voorgenomen verdubbeling van de Keulsebaan naar vier rijbanen in relatie tot de de twee rijstroken in de tunnel waarmee deze weg het spoor kruist.