(Ver)andercafé draait Down to Earth in De Rots

Op de foto: Documentaire Down to Earth draait vrijdag 7 juli in De Rots.

Het initiatief (Ver)andercafé van Transitie Boxtel organiseert vrijdagavond 7 juli om 20.00 uur de documentaire Down To Earth in gemeenschapshuis De Rots. Oorspronkelijk was de gedachte dat de Boxtelse Markt omgetoverd werd tot openluchtbioscoop. Het gemeenschapshuis bleek eenvoudiger haalbaar te zijn.

De documentaire vertelt het verhaal van bedrijfseconoom Rolf Winters, echtgenote en kunstenares Renata Heinen en hun drie jonge kinderen. Jarenlang ondernam het Nederlandse gezin een spirituele wereldreis langs inheemse volkeren. ,,De documentaire pleit voor natuurlijke geneeswijzen, bekritiseert de consumptiemaatschappij en is een ode aan de natuur", laat de organisatie weten. ,,Eigenlijk is Down To Earth een wake-up call en baken van hoop voor de wereld van morgen."

De vertoning is in De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat 7. De zaal gaat om 19.30 uur open en entree kost vijf euro. Voor meer informatie, neem contact op met Marije van Kuijk van Transitie Boxtel via mail marijvkuijk@hotmail.com of telefoonnummer 06-24 93 19 50.