'Vaart maken met meer wind - en zonne - energie'

'We need to wake up. We need to wise up. We need to open our eyes'. Deze woorden zong een gelegenheidskoor met zangers en zangeressen van diverse Boxtelse gezelschappen dinsdag 4 april aan het begin van de maandelijkse gemeenteraadsvergadering. Het lied leidde de benoeming in van Mark Buijs tot tweede klimaatburgemeester van Nederland. Het initiatief daartoe werd genomen door de lokale duurzaamheidsgroep Transitie Boxtel.

Boxtel heeft al belangrijke stappen gezet in de voorbije 25 jaar als het gaat over duurzaamheid. Maar er liggen nog grote taken om de gemeente vóór 2030 energie-neutraal te maken. Dat zei bestuurslid Jan Juffermans van Transitie Boxtel. Hij pleitte voor een klimaat-burgerberaad om maandelijks over actiepunten te praten.

Nadat het koor onder leiding van Dirk Struycken het internationale klimaatlied had gezongen, hing Juffermans' collega David Andreae burgemeester Buijs de door voorzitter Mirjam Bemelmans ontworpen klimaatketen om. Buijs accepteerde zijn symbolische functie om inspiratie te geven en het goede te doen voor het nageslacht.