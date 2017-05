'Tuinieren met plezier' in voedseltuin

,,Het loopt op rolletjes", glundert projectleider Theodoor van Leeuwen van stichting Voedseltuin Boxtel. ,,Over een paar weken kunnen we zelfs de eerste rucola oogsten." Onder de titel 'Tuinieren met plezier!' wordt dinsdag 16 mei een excursieavond in de voedseltuin gehouden. Iedereen is welkom.

De omheining is klaar, de plantjes groeien volop onder het afdekgaas, de beregeningsinstallatie werkt als een trein, er hangen hengels met kunstsperwers om 'groentedieven' te weren en er zijn dagelijks vrijwilligers aanwezig om te helpen in de tuin. ,,Toch ben ik nog steeds op zoek naar enkele tuinbazen: mensen met groene vingers die een coördinerende rol willen vervullen in de voedseltuin", aldus Van Leeuwen. De oogst van Voedseltuin Boxtel is bedoeld voor cliënten van de Voedselbank.

Om ook de buitenwereld kennis te laten nemen van Voedseltuin Boxtel, organiseert Van Leeuwen dinsdag 16 mei een avond voor leden van de Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel (WNLB) en andere belangstellenden uit Boxtel en omgeving onder de titel 'Tuinieren met plezier!' Mensen zijn dinsdag 16 mei vanaf 19.00 uur welkom. Verzamelpunt is de ingang bij de parkeerplaats van terrein De Kleine Aarde aan Het Klaverblad. Mensen die meer informatie willen over Voedseltuin Boxtel, kunnen contact opnemen met Theodoor van Leeuwen via e-mailadres tvleeuwen@xs4all.nl of telefoonnummer 06-53 15 53 61.