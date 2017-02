't Collectief zet handtekening

De zeven deelnemers uit 't Collectief hebben, samen met de gemeente Boxtel als terreineigenaar, dinsdagochtend hun handtekeningen gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor De Kleine Aarde. Binnenkort wordt op het voormalig milieueducatieterrein een informatiebijeenkomst georganiseerd waar de plannen worden gepresenteerd aan het publiek. Die datum wordt binnenkort bekend gemaakt.

't Collectief bestaat uit Heijmans Woningbouw BV, Helicon, Maris Projecten, SintLucas, stichting ROC Summa College, Waterschap De Dommel en woonstichting Sint-Joseph. Afgevaardigden van deze partijen waren dinsdag aanwezig op het hoofdkantoor van Sint-Joseph om een handtekening onder de overeenkomst te zetten. Het waterschap tekent op een later moment.

De Boxtelse gemeenteraad koos in april 2016 voor het Collectief om invulling te geven aan De Kleine Aarde. Die heeft het voorbije jaar gebruikt om plannen te maken. ,,Het wordt een plek waar wonen, werken, leren en recreëren centraal staat en waar mensen één met de natuur kunnen zijn", vatte woordvoerder Paul Gosselink namens 't Collectief samen. Het is de bedoeling dat er twintig wooneenheden op het terrein verrijzen. Daarnaast heeft Sint-Joseph de Van Coothhoeve gekocht. In deze boerderij komen twee dienstwoningen en een gemeenschapshuis duurzaamheid. Ook wordt De Kleine Aarde een plek voor projectonderwijs en ontwikkeling van duurzame energietechnieken. Gosselink: ,,De thema's hergebruik en circulaire economie staan centraal."

