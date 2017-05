'Sint - Petrus' en 'Angela' naar halve finale Cruyff Court

Op de foto: De meiden van de Angelaschool wonnen woensdag in Waalwijk de kwartfinale van het Cruyff Court-kampioenschap. (Foto: Daan Slaats).

Voetbalteams van de Angelaschool en de Sint-Petrusschool in Boxtel hebben woensdag in Waalwijk goed gepresteerd in de kwartfinale van het Cruyff Court-kampioenschap. Beide scholen stomen door naar de halve finale.

Het meisjesteam van de Angelaschool, dat zich in Boxtel glansrijk plaatste voor het toernooi in Waalwijk, won driemaal in de poulefase en boekte een remise. In de eindstrijd was een school uit Oosterhout de tegenstander.

Na de reguliere speeltijd was het nog altijd 0-0 en moesten penalty's de beslissing brengen. In een zinderende reeks strafschoppen miste de Angelaschool driemaal, maar was Oosterhout nog minder trefzeker met vier missers. Met dit resultaat plaatste het meidenteam van de Angelaschool zich voor de halve finale, die zaterdag 10 juni in Eindhoven wordt gehouden.

Ook de voetballers van de Sint-Petrusschool presteerden goed in de kwartfinale. Het team won de Respect Award en mag daardoor ook naar de halve finale in Eindhoven.