'Rikken' regeren over Oggelvorsen

Op de foto: Prins Ricardo (rechts), in het dagelijks leven bekend als Rick van de Ven, installeerde jeugdprins Rikkert (Rik Loohuis) tijdens het Elf-Elfbal in Esch. (Foto: Hans van Doorn).

Een nieuwe prins carnaval voor de Oggelvorsenpoel: Prins Ricardo gaat komend carnavalsseizoen de scepter zwaaien over Esch. In het dagelijks leven is hij bekend als Rick van de Ven en actief lid van carnavalsvereniging De Geldwolfjes. Zijn scepter was toepasselijk: een wolf met een kikker in zijn bek. Tijdens het 11-11-bal zaterdagavond in dorpshuis De Es presenteerde hij ook zijn adjudante Doortje, oftewel Dorethee van Oirshot.

Een naamgenoot van de grote prins werd ingeloot om jeugdprins te worden: Rik Loohuis. Hij gaat als Prins Rikkert over de kwakbollekes regeren, samen met adjudante Judy van Gaal en ceremoniemeester Claire van de Zande. De prins uit buurdorp Haaren, op bezoek in de Oggelvorsenpoel, haakte meteen in op de naamgenoten en stelde voor om een keer te komen rikken. 'Heul 't jaar doen we het op ons gemak, met carnaval speulen we volle bak', wordt de leus van Prins Ricardo, aansluitend op het thema dit jaar: 'We speulen d'r op los'. ,,Met deze prins wordt het zeker een feest", reageerde iemand uit het publiek.