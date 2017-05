'Repair Café Boxtel: feest van improvisatie'

Op de foto: Wethouder Peter van de Wiel (tweede van rechts) feliciteerde de vrijwilligers van het repair Café Boxtel met het behalen van het eerste lustrum. (Foto: Linda van de Wiel).

LINDA VAN DE WIEL

Vier keer per jaar komen ze bij elkaar, de vrijwilligers van het Repair Café Boxtel. En dat al vijf jaar lang. Het eerste lustrum is daarmee een feit en daar werd zaterdagmiddag officieel bij stilgestaan met een drietal toespraken én taart.

In het bijzijn van David Andrea (Transitie Boxtel), Ad Vogels (Het Goed) en wethouder Peter van de Wiel werden de volontairs in het zonnetje gezet. Van de Wiel loofde hen vanwege hun inzet. ,,Boxtel is een erg actieve gemeente als het gaat om duurzaamheid. Transitie Boxtel heeft ook van dit project weer een succes weten te maken. En dat is te zien."

Zo is Trix van der Kolk al vanaf het begin als naaister actief bij het Repair Café. ,,Ik vind het fijn om wat voor een ander te kunnen betekenen", vertelt Van der Kolk. ,,Zo heb ik ooit een vrouw geholpen die in een rolstoel zat en wier mouwen steeds versleten omdat ze langs de wielen schuurden. Ik heb toen lederen lapjes aan haar mouwen gemaakt. Heel simpel en de vrouw was er erg blij mee."

