'Pillen en wiet: steeds vaker harddrugs'

En opnieuw heeft burgemeester Mark Buijs van Boxtel een drugspand gesloten op grond van de 'Wet Damocles', officieel artikel 13b van de Opiumwet. Woensdag is een woning aan de Sint-Willibrordstraat voor drie maanden verzegeld. Eerder al werd de bewoner, die veel overlast in de buurt veroorzaakte, aangehouden na een inval van de politie. De man hoeft de komende vijf jaar niet meer aan te kloppen voor woonruimte bij woonstichting Sint-Joseph.

Buijs meldde donderdagmiddag dat hij zich ernstig ongerust maakt over de drugs die werden aangetroffen: ,,We merken steeds vaker dat de zogeheten thc-waarde in pillen en wiet zo hoog is dat ze eigenlijk onder de harddrugs vallen. Het is frappant dat mensen en vooral jongeren dat spul innemen, zonder dat ze precies weten wat erin ziet. We moeten pillen soms door wel zeven laboratoria laten testen voordat duidelijk welke stoffen ze bevatten."

Samen met wijkconsulent Willem van Wanrooij van Sint-Joseph roept Buijs mensen op hulp te vragen bij sociale en/of financiële problemen. ,,In plaats van te vluchten in crimineel gedrag als het telen van wiet en het verkopen van pillen. Temeer omdat er heel gevaarlijke situaties ontstaan in de betreffende drugspanden."

