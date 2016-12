'Meer sociale huurwoningen in Boxtel'

Op de foto: Rob Dekker (Sint-Joseph, links) en Ad Boleij (Huurdersbelangenvereniging, rechts) ondertekenen het prestatiecontract met wethouder Peter van de Wiel van Volkshuisvesting. (Foto: gemeente Boxtel).

De sociale woningvoorraad in de gemeente Boxtel dient in de komende vijf jaren met zeker tweehonderd huizen toe te nemen. Dat hebben woonstichting Sint-Joseph en de Huurdersbelangenvereniging (HBV) samen met het gemeentebestuur afgesproken in een prestatiecontract. Dat is woensdagochtend 14 december ondertekend.

De nieuwe sociale huurwoningen worden niet alleen in Boxtel, maar ook in Liempde en Lennisheuvel gebouwd De ambitie is om de komende 5 jaar zeker 200 huurwoningen nieuw te bouwen. Niet alleen in Boxtel, maar ook in de kernen Liempde en Lennisheuvel.

De drie partijen hebben afgesproken ook sterk in te zetten op duurzaamheid. Zo staat in het prestatiecontract dat álle sociale huurwoningen van Sint-Joseph in 2025 minimaal een B-label hebben. Dat verlaagt de woonlasten van de bewoners. Bovendien is overeengekomen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen in de gemeente Boxtel.

De ondertekening van de prestatieafspraken vond plaats daags voor de deadline. Donderdag 15 december moet de overeenkomst ingediend zijn bij het ministerie van Wonen en Rijksdienst. De overeenkomst geeft een 'doorkijkje' naar de komende vijf jaren en wordt jaarlijks geactualiseerd.

In juni van dit jaar stelde de Boxtelse gemeenteraad de nieuwe Woonvisie 2016-2025 vast. Het vormt de basis van het prestatiecontract dat nu is afgesloten.