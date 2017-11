Wielerclub wint Durpskwis Liemt

Op de foto: Team Quiz't Wel werd vrijdagavond tot winnaar uitgeroepen van Durpskwis Liemt. Door een fout bij het nakijken blijkt De Wielerclub de juiste winnaar te zijn. (Foto: Albert Stolwijk).

Het was vrijdagavond om klokslag 19.00 uur al dringen geblazen bij het Wapen van Liempde. Elk van de 41 teams die deelnamen aan de 'Durpskwis Liemt' had éen of meerdere afgevaardigden naar de horecagelegenheid gestuurd om een tas vol onbekende vragen, opdrachten en voorwerpen op te halen. De derde editie van de doldwaze kwis bracht heel Liempde op de been...

Hoewel het om 19.00 uur een drukte van belang was, kon men vijf minuten later een speld in het café horen vallen. De ongeveer 800 deelnemers hadden zich in huizen, kantoren en op De Oversteek verschanst om zich vast te bijten in het quizboek dat 90 vragen, één joker en een geheime opdracht bevatte.

Team De Oversteek, dat de wisseltrofee verdedigde had zich met vele laptops, kranten en boeken teruggetrokken op de Liempdse basisschool. Wat het geheim van de winnaar van 2016 was, werd tijdens een bezoek aan hun epicentrum al snel duidelijk. De vele lokalen waren grotendeels gevuld met geconcentreerde mensen, die zich alleen of in kleine groepjes stortten op de opdrachten. Zo moest een morsecode ontcijferd worden en hield een groepje zich bezig met het bakken van bagels. En hoewel er hard gewerkt werd, ging het bloedfanatieke team er uiteindelijk niet met de winst vandoor.

Waar om 01.30 uur Quiz't Wel tot winnaar werd uitgeroepen, meldde de organisatie een dag later dat er een fout was gemaakt tijdens het nakijken. Hierdoor werd De Wielerclub uitgeroepen tot winnaar, gevolgd door Kwisutbeter en Van alle martken thuis. Quiz't Wel eindigt op de vierde plaats. ,,We hebben deze oplossing besproken met de teamcaptains van de top-4 en die zijn het er mee eens. We danken het hele team van Quiz't Wel dat ze het zo sportief oppakken", laat de organisatie via Facebook weten.

Klik hier voor de uitslagen van Durpskwis Liemt en alle antwoorden op de vragen.

Een uitgebreid verslag in woord en beeld is te vinden in de digitale editie van Brabants Centrum van dinsdag 7 november en de papieren donderdagkrant op 9 november.