'Jesus Christ in Concert 2018' zoekt ook jong talent

Op de foto: Beeld van de audities voor Jesus Christ in Concert in 2015 in SintLucas. (Archieffoto Peter de Koning).

'Jesus Christ in Concert' beleeft in 2018 een reprise. De rockopera van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice zal ook dan integraal uitgevoerd worden, maar in een ander decor en een geheel nieuwe bewerking. Roeland Heesbeen, Dave Hanhart en Anke Heesbeen zoeken nog naar jong talenten...

De kartrekkers van de Boxtelse bewerking van Jesus Christ Superstar zijn opnieuw overdonderd door de massale respons van zangers, dansers en muzikanten die een rol willen spelen in deze theaterproductie. ,,Ik denk dat de teller nu op 75 aanmeldingen staat", vertelde Heesbeen deze week. ,,Wat we nog een beetje missen is jong talent. Jeugdige muzikanten en zangers die een rol willen spelen in dit eigentijds verhaal."

Als het aan de initiatiefnemers ligt, gaan de arrangementen van de nummers uit de rockopera op de schop, al blijft de verhaallijn en de muziek overeind. ,,We zouden Jesus Christ in Concert graag voorzien van wat extra nummers en nieuwe muziekstijlen. En juist daarvoor zoeken we nog jong talent dat een bijdrage wil leveren", stelt Heesbeen. Belangstellenden kunnen zich nog altijd aanmelden via e-mail: jc2018boxtel@gmail.com. Via dit e-mailadres kunnen ook anderen zich opgeven om in aanmerking te komen voor een rol of actief te worden als vrijwilliger.

Hoewel de locatie van Jesus Christ in Concert 2018 nog niet bekend is, gaat Heesbeen snel aan de slag. Zaterdag 1 juli wordt de eerste auditieronde gehouden in het Muziekhuis Boxtel aan de Passage Riche. Het oefenlokaal van onder meer Boxtel's Harmonie staat dan de hele dag in het teken van audities. Volgens de initiatiefnemer worden die dag nog geen rollen toebedeeld. ,,Na de zomervakantie volgt een tweede auditieronde waarna we de rollen verdelen. We willen eerst zien welke talenten zich hebben aangemeld."