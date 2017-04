'Iedereen kan meedoen in muziektheaterorkest'

Op de foto: In april 2016 was jeugdprom MuziCool ook al een vernieuwende manier om muziekleerlingen iets extra's te bieden. De opleidingsorkesten van Boxtel's Harmonie en een bevriend muziekkorps uit Aalst traden er op met lokaal zangtalent. (Foto: Hans van Doorn).

Met 'Muziek is de sleutel' worden dit jaar onder regie van consulent muziekeducatie Michel Bergman van CultuurBox tal van initiatieven ontplooid om het muziekonderwijs te versterken. Een van de eerste acties is de oprichting van een muziektheaterorkest waaraan iedereen - jong én oud - kan meedoen die één jaar muziekles heeft gehad. De eerste repetitie is vrijdag 12 mei in Muziekhuis Boxtel.

De leden van het muziektheaterorkest repeteren aan een fragment uit de musical 'Het geheim van de Toverkruiers'. Ze begeleiden daarin spelers van de Boxtelse musicalschool F-Act. Het project wordt afgesloten met een uitvoering op vrijdagavond 1 juli in het Muziekhuis aan Passage Riche; een week later voert F-Act de opvoering de complete musical uit in het Oirschotse theater De Enck.

Volgens Paul van Alphen, voorzitter van Boxtel's Harmonie en met Bergman een van de werkgroepleden van 'Muziek is de sleutel', wordt de muziek voor de verschillende instrumenten en niveaus op maat gearrangeerd. ,,Doel is om de combinatie van theater en muziek te ervaren en uit te voeren met een grote diversiteit van instrumentalisten. Maar het is ook belangrijk dat iedereen die meedoet veel plezier beleeft aan het samen muziek en theater maken." Niet alleen blazers en slagwerkers kunnen meedoen, ook snaar- en tokkelinstrumenten zijn welkom.

Zowel de repetities als de uitvoering staan onder leiding van professionals uit de muziek- en theaterwereld. Deelname kost eenmalig 15 euro. De repetities vinden plaats op de vrijdagen 12 mei, 2, 9 en 23 juni (18.30 uur) en de woensdagen 14 en 28 juni (15.00 uur). Belangstellenden kunnen zich aanmelden door te e-mailen naar info@boxtelsharmonie.nl. Meer informatie is verkrijgbaar bij coördinator Inge IJpelaar, telefoon 06-29 21 62 44.

'Muziek is de sleutel' werd dit voorjaar geïntroduceerd in aanwezigheid van wethouder Marusjka Lestrade, die namens de gemeente Boxtel een bedrag van 30.000 euro toezegde ter ondersteuning van muziekeducatie. Later dit jaar worden meer acties gelanceerd om kinderen op alle basisscholen in Boxtel in aanraking te brengen met muziek en muziekonderwijs.