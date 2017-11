'Hit and run' met scootmobiel

Zaterdag tussen 15.30 en 16.00 uur is er een mevrouw op een elektrische fiets aangereden door een meneer op een scootmobiel in de Croonpassage. De persoon in kwestie, geschat op 60 a 70 jaar, is doorgereden. Het slachtoffer heeft een gebroken arm en moet zes weken herstellen. Gips kon niet worden aangebracht vanwege de locatie van de breuk.

Inmiddels is er aangifte gedaan van het voorval. De man van het slachtoffer vond het vooral 'niet zuiver op de graat' dat de bestuurder doorreed na het ongeluk. Momenteel worden camerabeelden verzameld. De politie Boxtel roept ooggetuigen en de dader op om zich te melden. Dat kan op het politiebureau in Boxtel aan de Bosscheweg 60, via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.