'Historische' krachtmeting bij geschiedenisquiz JRL

Meer dan veertig knappe koppen, afkomstig vanuit het hele land, gingen zaterdag in de aula van het Jacob-Roelandslyceum een 'historische' krachtmeting aan. De havo- en vwo-leerlingen deden mee aan de Landelijke Geschiedenisquiz die werd georganiseerd door JRL-docentes Suzanne van Gompel en Renate van der Linde. Het team van het Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch won. Ruben Vogels en Willem Jansen van het JRL wisten een gedeelde derde plek te bemachtigen met 24 punten.

Naast Ruben en Willem deed er nóg een Boxtels team mee aan de quiz. Julius Doms en Mika Lans wisten de tiende plek te bezetten met een score van 18 punten. Ze hadden daarmee de helft van de vragen goed en ook dát is een bijzondere prestatie. Menig historicus zou zich namelijk achter de oren krabben bij het zien van de vragen. Want wie weet uit het blote hoofd wat een 'krypteia' is, de officiële naam van de zogenaamde dansplaag die in 1518 Straatsburg trof of waar het witte gedeelte van de Franse driekleur voor staat?

,,De concurrentie vind ik heel pittig", vertelde Julius. ,,Ik ben een havostudent, maar de anderen doen bijna allemaal gymnasium. Ze hebben zo een voorsprong." Toch wist de leerling samen met zijn teamgenoot Mika hoog te eindigen. ,,Ik weet veel van onderwerpen ná de Franse Revolutie, terwijl Julius helemaal thuis is in de middeleeuwen en klassiek oudheid", zei Mika. Lachend: ,,Een goede combinatie."

23 teams deden een gooi naar de eerste plek en de felbegeerde wisselbeker. Zij hadden zich eerder tijdens voorrondes op hun scholen gekwalificeerd.

Lees meer in de papieren editie van donderdag 16 maart en in digitale editie van dinsdag 14 maart. In laatstgenoemde uitgave is ook een fotoreeks te bewonderen.