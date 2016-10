'Graffiti ontdoen van negatief imago'

Kunstzinnig Boxtel beleeft zondag 2 oktober iets nieuws: Tunnel Vision 1.0. In de spoortunnel Duits Lijntje onder de rijksweg A2, omgedoopt tot Street Art Center Boxtel/Liempde, geven vijftig spuitbuskunstenaars tussen 10.00 en 18.00 uur de zes meter hoge betonwanden een andere look.

Een dag ervoor waren, zaterdag 1 oktober, waren enkele graffiti-schrijvers al bezig. Eén omdat hij zich in de dag had vergist, een ander omdat hij bang was zijn muurschildering niet op tijd af te krijgen. De zwarte verf waarmee de bestaande graffiti vrijdag en zaterdag werd overgeschilderd, was op enkele plek nog nat.

Tunnel Vision wil graffiti ontdoen van het negatieve imago, maar óók verschillende doelgroepen samenbrengen. Dat komt onder meer tot uiting in de muzikale omlijsting. Gedurende de dag treedt de gerenommeerde Boxtelse hiphop-deejay Rachi (Raymond van de Ven) op, maar ook Peter van As, bekend van onder meer zijn karaoke-avonden in café D'n Boer, komt plaatjes draaien. En om 11.00 uur spelen de muzikanten van seniorenorkest Buchestelle. De organisatoren hebben de medewerking gekregen van tal van lokale bedrijven. Die zorgen er onder meer voor dat er voor het publiek een hapje en een drankje verkrijgbaar is.

De spoortunnel Duits Lijntje is een van de 21 locaties van kunst- en cultuurroute De Rode Draad die op 1 en 2 oktober voor de veertiende maal in Boxtel wordt gehouden en al jaren een geliefde plek van graffiti-spuiters. Dat de plek nu ook aangemerkt wordt als een openbare kunstlocatie is te danken aan de zwerfvuilprikkers van de Vereniging De Dommel Door Boxtel (VDDDB). Die 'ontdekten' de plek in hun tweewekelijkse rondje om de eigen leefomgeving schoon te houden. D