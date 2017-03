De gemeenteraad van Haaren wil geen opsplitsing van de gemeente per 1 januari 2020. De raad wil eerst de inwoners vragen: zelfstandig blijven of opsplitsen? Pas als de bewoners in meerderheid ermee instemmen, wordt toegewerkt naar een opdelen van de kerkdorpen per 1 januari 2022. De volksraadpleging moet in september of oktober van dit jaar plaatsvinden. Vier van de vijf partijen in de Haarense raad namen dit besluit. Alleen Progressief '96 was tegen; deze fractie is voor snelle opsplitsing.